Mossad-agenten van gezonken ‘spionnenboot’ op Lago Maggiore vlogen met privéjet naar Tel Aviv

Een tiental geheime agenten van de Israëlische veiligheidsdienst Mossad die zichzelf konden redden uit een zinkende boot op het Lago Maggiore , zijn na het drama in allerijl geëvacueerd met een privéjet. Het vliegtuig vertrok volgens Israëlische media meteen na het drama vanuit Tel Aviv. Het bleef in Milaan korte tijd aan de grond, om snel weer terug te keren.

KIJK. Bij drama met ‘spionnenboot’ op Lago Maggiore vielen vier doden

Bij de schipbreuk van de toeristenboot op het Lago Maggiore in het noorden van Italië, vielen afgelopen zondag vier doden. Twee van hen waren spionnen van de Italiaanse inlichtingendienst, een derde was een ex-veiligheidsagent van de Israëlische Mossad en de vierde een Russische vrouw, die de partner was van de kapitein. Op de boot zaten in totaal dertien Mossad-agenten, tien Italiaanse spionnen en twee bemanningsleden.

De 16 meter lange partyboot kapseisde volgens de eerste bevindingen als gevolg van een plotse windhoos. Toch hangt er een mysterieuze sfeer rond: de boot was volledig bemand door geheime agenten. Italiaanse en Israëlische media stellen zich drie dagen na het drama nog steeds veel vragen bij het ongeval. Volgens de autoriteiten waren de betrokkenen op de boot voor een verjaardagsfeest.

Met natte kleren naar Tel Aviv

De overlevenden werden na het ongeval afgeschermd van journalisten. Ze kregen nauwelijks de tijd om hun kleren te drogen en werden in sneltempo geëvacueerd. Journalist Avi Scharf van ‘Haaretz’, de oudste Israëlische krant, deelde op sociale media een screenshot van de vluchtgegevens. “Minder dan twaalf uur na het bootongeluk (...) vertrok een Israëlisch vliegtuig, dat door de autoriteiten werd gebruikt voor gevoelige missies, vanuit Israël naar Milaan, vlak bij het meer. Na een kort verblijf op de grond keerde het terug naar Israël.”

De Italiaanse autoriteiten slaagden er dinsdag met opblaasbaar hulpmateriaal in om het wrak van het schip Goduria vanop de bodem van het meer, op een diepte van 16 meter, naar het wateroppervlak te hijsen.

Wrak boven water gehaald

Het vaartuig is naar de oever gesleept en wordt onderzocht. Men zal vooral nagaan of alle veiligheidsvoorzieningen op de boot in orde waren en of aan alle regelgeving was voldaan voor pleziertochten op het meer.

Volledig scherm De gezonken toeristenboot ‘Goduria’ is naar de oever gesleept voor onderzoek. © ANP / EPA

In 30 seconden gezonken

De lokale nieuwssite ‘Varese News’ kon intussen spreken met kapitein Claudio Carminati (60), die bij het drama niet alleen zijn schip, maar ook zijn vrouw en hond verloor. “Het gebeurde op een wip. Op minder dan 30 seconden kapseisde de boot en lag ik in het water”, zegt hij. “Ik dacht dat ik in de val zat, maar slaagde er toch in om boven water te komen. Maar Anna (zijn 50-jarige vrouw, die ook op de boot zat, red) heeft het niet gehaald.”

Volledig scherm Anna Bozhkova (50), vrouw van kapitein Claudio Carminati (60). © RV

Hoewel sommige media zich de vraag stellen of de versie van het verjaardagsfeest die de autoriteiten over het drama vertellen wel klopt, was er zondagavond wel degelijk een zware storm op het meer. Dat blijkt onder meer uit een timelapse van amateurfotograaf Lorenzo Alberganti.

Timelapse van storm

“De weersomstandigheden verslechterden, dus ik zette mijn camera op het statief en begon anderhalf uur lang te forograferen”, vertelt hij aan ‘la Repubblica’. “Pas later besefte ik dat de storm van die schipbreuk had vastgelegd.” De fotograaf bevond zich in Intra, aan de overkant van het meer, zo’n 25 kilometer verderop.

