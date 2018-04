Moslimfilosoof Tariq Ramadan betaalde Belgische vrouw 27.000 euro om te zwijgen over "destructieve" relatie kg

04 april 2018

17u38

Bron: Belga 0 De Zwitserse theoloog Tariq Ramadan, die in Frankrijk beschuldigd wordt van verkrachting, heeft voor 27.000 euro het stilzwijgen afgekocht van een Belgische vrouw met wie hij een relatie had. Dat schrijven Le Vif et de Franse website Mediapart woensdag. Tariq en de vrouw zouden in 2015 een akkoord hebben gesloten voor het Belgische gerecht. Voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg Luc Hennart bevestigt dit.

Majda Bernoussi, een 45-jarige Belgische van Marokkaanse afkomst, had een knipperlichtrelatie met Tariq Ramadan. Toen die op zijn einde liep, besloot de vrouw om teksten, foto's, video's en geluidsopnames online te zetten via onder andere Facebook en YouTube. Ze had het over haar relatie als "destructief" en zei dat ze zich "mentaal aangerand" voelde door een "destructieve manipulator".

Tariq Ramadan stapte op 17 februari 2015 naar de rechtbank. Hennart bevestigt dat beide partijen begin mei een akkoord bereikten. "Dat voorzag in grote lijnen dat Majda Bernoussi de gegevens van het internet zou halen en geen nieuwe zou publiceren als Tariq Ramadan haar daarvoor geld betaalde", zegt de Brusselse magistraat. Volgens Mediapart en Le Vif gaat het om een bedrag van 27.000 euro.

Ramadan zit nog steeds in de cel in de buurt van Parijs. Verschillende vrouwen hebben de theoloog beschuldigd van verkrachting.