Moskou rekruteert vrijwilligersleger zonder ervaring, hoofd Britse inlichtingendienst: “Rusland is aan het einde van zijn krachten”

Het Britse ministerie van Defensie beschrijft de Russische regering als “wanhopig”. “Rusland gebruikt wapens uit het Sovjettijdperk. Hun verouderde wapens doden en verwonden duizenden onschuldige Oekraïense burgers. Rusland zal deze onrechtvaardige oorlog niet winnen. Het Verenigd Koninkrijk blijft Oekraïne steunen”, luidt het. Richard Moore heeft bij de post van het Britse ministerie geschreven dat “Rusland aan het einde van zijn krachten” is.

Rusland oefent druk uit op de machthebbers in de door het Russische leger bezette gebieden in Oekraïne om later dit jaar referenda te organiseren over een aansluiting bij Rusland. In haar dagelijkse inlichtingenupdate meldt het Britse ministerie van Defensie vandaag dat lokale autoriteiten proberen persoonsgegevens van inwoners te verzamelen om zo een kiesregister op te bouwen:

Het Kremlin heeft in de bezette gebieden pro-Russische interimbestuurders aangesteld, die samen met het Russische leger de macht uitoefenen. In Melitopol, een stad in de zuidelijke regio Zaporizja, maakten de pro-Russische autoriteiten al in juni bekend een referendum over toetreding tot Rusland voor te bereiden. Ook in de bezette regio Cherson zouden plannen voor referenda bestaan. In 2014 annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim, nadat het daar een referendum had georganiseerd over aansluiting.

Vrijwilligers moeten gesneuvelde beroepssoldaten vervangen

Moore stelt dat het steeds lastiger is voor Moskou om de gesneuvelde soldaten te vervangen. Maar in plaats van een algehele mobilisatie, zoekt het leger vooral vrijwilligers uit arme en afgelegen streken.

Daarbij zijn de strijdkrachten niet kieskeurig, stelt Amerikaanse nieuwszender ‘CNN’. Hoewel de eisen per regio verschillen, gaat het in de regel om volwassen mannen tot 49 jaar zonder strafblad. Eerdere militaire ervaring is vaak geen vereiste.

De rekruteringstrategie van Moskou draait niet alleen om vaderlandsliefde: de rekruten krijgen salarissen geboden tot wel tienmaal het minimumloon in de verarmde streken en krijgen na enkele maanden al veteranenstatus en -pensioen.

Ook aan de gezinnen van de vrijwilligers is gedacht: zo krijgen hun kinderen makkelijker toegang tot een universitaire opleiding. Mocht de soldaat om het leven komen, dan zijn er genereuze schadevergoedingen voor de nabestaanden.

Moore stelt dat het steeds lastiger is voor Moskou om de gesneuvelde soldaten te vervangen. Maar in plaats van een algehele mobilisatie, zoekt het leger vooral vrijwilligers uit arme en afgelegen streken.

Kanonnenvoer

Analisten stellen dat ongeveer 30.000 vrijwilligers gerekruteerd kunnen worden, die dan waarschijnlijk naar de Donbas zullen worden gestuurd. De industriële regio is momenteel de prioriteit van Rusland in Oekraïne. In dit gebied zouden de vrijwilligers ongeveer een kwart tot een derde van alle Russische strijdkrachten uitmaken.

Experten twijfelen aan de kwaliteit van de nieuwe soldaten. Ze zullen waarschijnlijk slechts een maand training krijgen, waardoor ze in de praktijk als kanonnenvoer zullen dienen. De analisten baseren dat oordeel op Moskou's eerdere inzet van slecht getrainde troepen en dienstplichtigen aan het front, om zo de betere eenheden te sparen.

