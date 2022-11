Morgen is het zover: kaap van 8 miljard mensen wordt bereikt

Het wordt steeds drukker op onze aardbol. Morgen bereiken we naar verwachting zelfs de kaap van 8 miljard mensen. Dat is meer dan drie keer zoveel als in 1950.

De wereldbevolking blijft toenemen, maar de grootste toename vond reeds plaats in het begin van de jaren zestig. Sindsdien is de toename vertraagd door de grotere beschikbaarheid van anticonceptie en de economische ontwikkeling in verschillende landen. Meer onderwijs, vooral voor meisjes, en meer werkgelegenheid voor vrouwen speelden ook een belangrijke rol.

Mensen krijgen nu ook gemiddeld twee kinderen, maar in 1950 was dit nog vijf kinderen. De cijfers verschillen echter per regio, want in Afrika bevallen vrouwen gemiddeld wel nog meer dan vier keer.

Levensverwachting

Het aantal mensen op de wereld neemt ook toe omdat we steeds langer blijven leven. In 2019 bedroeg de levensverwachting gemiddeld 72 jaar. Dat is negen jaar langer dan in 1990. In 2050 zou dat zelfs 77 jaar zijn volgens de schattingen. Het gemiddelde daalde wel tijdelijk in 2021 tot 71 jaar als gevolg van de Covid-pandemie.

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in Azië. Volgend jaar zal India naar verwachting ook China inhalen als ‘s werelds dichtstbevolkte land. De VN verwacht dat de bevolking van India tot 2050 zal blijven groeien, terwijl die van China zal blijven dalen. India zou op het toppunt van bevolking zitten in 2064, dat zou dan 1,7 miljard mensen bedragen.

Acht landen - de Democratische Republiek Congo, Egypte, Ethiopië, India, Nigeria, Pakistan, de Filippijnen en Tanzania - zullen tot 2050 goed zijn voor meer dan de helft van de bevolkingsgroei. De Democratische Republiek Congo en Tanzania zullen hun bevolking de komende drie decennia naar verwachting zelfs zien verdubbelen.