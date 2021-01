Moord, afpersing, witwassen en drugshandel: Italië start proces tegen 444 maffiosi onder wie ook advocaten en politici

Het proces start vandaag tegen 355 van de verdachten. De overige 89 verdachten hebben ingestemd met een ‘quickfire’ rechtszaak. Die start op 27 januari. Wie instemt met zo'n kortere hoorzitting, krijgt minder zware straffen, als ze schuldig worden bevonden.

Het gaat om een van de grootste zaken ooit in Italië sinds het zogenaamde ‘maxiproces’. Dat was een proces tegen de legendarische Siciliaanse maffiaclan Cosa Nostra en duurde van 10 februari 1986 tot 30 januari 1992. Toen stonden 475 maffiosi terecht.

De ’Ndrangheta is gevestigd in de zuidelijke regio Calabrië, in de teen van de laars van Italië, en is ondertussen machtiger dan Cosa Nostra. Het gaat om een van de grootste criminele bendes ter wereld, met vertakkingen tot in Canada, Australië en Latijns-Amerika. Ook in ons land is de maffiaclan actief.

Extra beveiligd gebouw

Voor het proces in de stad Lamezia Terme is een nieuw, extra beveiligd gerechtsgebouw opgetrokken, dat groot genoeg is voor alle verdachten, advocaten, openbaar aanklagers en rechters.

Eind 2019 werden bij een grootschalige operatie tegen ’Ndrangheta 334 mensen opgepakt. Enkele arrestaties vonden plaats in Duitsland, Zwitserland en Bulgarije. Zo’n 2.500 agenten namen deel aan de actie. Er werden goederen in beslag genomen voor een waarde van 15 miljoen euro. Nicola Morra, voorzitter van de antimaffiacommissie van het Italiaanse parlement, had het over een “gigantische stap” in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

Advocaten, politici, ...

Bij de gearresteerde personen waren ook advocaten, accountants en ambtenaren. Onder meer Giancarlo Pittelli, de vroegere regionale leider van de conservatieve Forza Italia van Silvio Berlusconi, werd opgepakt. Ook Gianluca Callipo, een voormalig lid van de centrumlinkse Partito Democratico die overstapte naar het conservatieve kamp, werd in de kraag gevat.

“Het is duidelijk dat maffiaclans veranderen en mee evolueren met de samenleving om hen heen en dat ze steeds meer op de rest van ons gaan lijken. Maffiosi zijn geen marsmannetjes, ze leven onder ons”, verklaarde Nicola Gratteri, de hoofdaanklager in de zaak, eerder.

Op het proces in Calabrië staan geen maffiosi uit de hoogste rangen van de ’Ndrangheta terecht, wat wel het geval was op het maxiproces tegen Cosa Nostra.

Infiltratie bij overheid

Volgens Gratteri heeft de groep zich ver van haar afgelegen zuidelijke bastion verspreid en is ze in elke regio van het land aanwezig, maar ook in delen van Europa en Noord-Amerika. Hij zei dat het voor criminelen gemakkelijker is geworden om te infiltreren in lokale overheden. “De ethiek en moraal (in de maatschappij) zijn de voorbije jaren sterk gedaald, waardoor het gemakkelijker is om ambtenaren om te kopen. Het gaat hier niet alleen om Italië. Het gaat om de westerse wereld”, zei hij.

