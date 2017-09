Mogi Bayat heeft de kaarten in handen

Rudy Nuyens

07u26

Waar ligt de toekomst van Hein Vanhaezebrouck? Wordt hij daadwerkelijk de nieuwe coach van Anderlecht? En wie wordt de nieuwe trainer van AA Gent? Is Charlerois succestrainer Felice Mazzu een optie? Eén man heeft alle kaarten in handen. Zijn naam is Mogi Bayat.