Mogen we jouw mening over inloggen? Redactie

06 oktober 2018

08u08 0 We willen het gebruik van HLN zo gemakkelijk en relevant mogelijk maken voor onze lezers. We zoeken daarom steeds naar continue verbeteringen aan onze producten.

Wist je dat ingelogd lezen deze voordelen op hln.be en in de HLN app biedt?

• Plaats reacties bij het nieuws

• Bewaar je favoriete gemeente en lees het regio nieuws meteen op onze homepagina

• Neem deel aan wedstrijden en acties

• Beheer jouw gegevens en nieuwsbrief inschrijvingen



Graag kennen we jouw mening over inloggen op hln en in de HLN app. Vul hieronder de enquete in.