Mogelijke staatsgreep in Soedan: “Leger beschiet manifestanten die zich ertegen verzetten”

In Soedan lijkt een staatsgreep aan de gang te zijn. Volgens de Arabische zender Al Hadath TV hebben gewapende mannen het huis van premier Abdalla Hamdok bestormd en hem onder huisarrest geplaatst. Vier ministers en enkele leden van de Soevereine Raad (de overgangsraad die het land bestuurt; nvdr) zouden ook opgepakt zijn. Ook zou het leger “met scherp schieten” op de demonstranten.

Volgens het ministerie zitten militaire strijdkrachten achter de arrestaties. Ze zouden de premier onder druk zetten omdat ze willen dat hij publiekelijk zijn steun uitspreekt voor de coup, klinkt het. De premier heeft volgens het ministerie geweigerd en zou vervolgens meegenomen zijn. Hij zou nu oproepen tot “vreedzaam protest”. In Soedan heeft de hoogste militaire vertegenwoordiger, generaal Abdel Fattah al-Burhan, de ontbinding van de overgangsregering aangekondigd. In het hele land zal de noodtoestand worden afgekondigd, zei al-Burhan in een televisietoespraak. Volgens de generaal moet er een regering komen met “competente mensen”.

Vakbonden roepen via Facebook en Twitter intussen inwoners van Khartoem op om de straat op te gaan. Op beelden van Al Arabiya is te zien dat mensen in de straten brandende barricades opwerpen. Volgens journalisten van het Franse persagentschap AFP ligt het internet plat. Twee dagen geleden waarschuwde een Soedanese fractie tijdens een persconferentie nog voor een “sluipende staatsgreep”.

In september vond al een couppoging plaats in het land, maar die mislukte. Een groep officieren en burgers die banden hadden met voormalig president Omar al-Bashir zat achter de couppleging. Die werd in maart 2019 afgezet. Sindsdien is een overgangsregering aan de macht en kampt het land met economische moeilijkheden en diepe politieke verdeeldheid.

De overgangsregering bestaat uit militairen en verschillende burgergroeperingen. Zij moeten toezicht houden op de overgang naar een regering die volledig uit burgers bestaat. Na een mislukte staatsgreep in september ontstond verdeeldheid. Die werd toen door Hamdok omschreven als de “ergste en gevaarlijkste crisis” waar de overgang mee werd geconfronteerd.

Het leger heeft “met scherp geschoten” op demonstranten buiten het hoofdkwartier van het leger in het centrum van Khartoem, aldus het ministerie in een verklaring op Facebook.

De Amerikaanse speciale gezant voor de Hoorn van Afrika, Jeffrey Feltman, zegt dat Washington “zeer gealarmeerd is”. “Dit (een staatsgreep, red.) zou in strijd zijn met de grondwettelijke verklaring en de democratische aspiraties van het Soedanese volk en is volstrekt onaanvaardbaar”, klinkt het in een verklaring.

De VN-gezant voor Soedan, Volker Perthes, noemt de arrestaties “onaanvaardbaar”. Hij roept de strijdkrachten op de gevangenen “onmiddellijk vrij te laten”.

