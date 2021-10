Mogelijke staatsgreep in Soedan: “Gewapende mannen plaatsen premier onder huisarrest”

Voorbijgan­ger maakt prachtige videobeel­den van wolf in wandelge­bied in Opoeteren

24 oktober Aan het Zavelbos in Opoeteren is deze namiddag een wolf van dichtbij gefilmd. Het dier werd door de bestuurder opgemerkt toen het de beschutting van de bomen verliet en zich in een open veld begaf. Eerder vandaag zijn er in het dierenpark van vakantiepark Hengelhoef in Houthalen-Helchteren vijftien damherten dood aangetroffen. De herten werden zo goed als zeker aangevallen door één of meerdere wolven.