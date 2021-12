Mogelijke fraude bij contactopsporing: "Vraag me ook af hoe dit mogelijk is"

Gent Boze boeren sturen verkeer in Gent in de war, 500 tractoren op de baan. “Wij staan politiek niet sterk, dus we moeten onze stem op een andere manier laten horen”

Gent wordt momenteel overspoeld door boze landbouwers in tractoren. Vanuit Wetteren zijn er 150 op weg naar Gent, vanuit Eeklo nog eens 50. In totaal zouden 500 landbouwvoertuigen op de baan zijn. Daarstraks werd de Sterre al even bezet, maar het is vooral de Gentse stadsring R40 waar de landbouwers het verkeer lam leggen. De boeren protesteren tegen de strengen stikstofmaatregelen, die het hen onmogelijk maken hun job uit te oefenen.

15:30