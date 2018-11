Mogelijk technisch probleem met uw digitale krant: zo kan u dit oplossen Redactie

10 november 2018

06u34 1 Door een technisch probleem is op sommige tablets enkel Nina te zien, in plaats van de volledige digitale krant.

U kan dat op deze manier oplossen indien van uw digitale krant alleen Nina zichtbaar is in de app. Ga naar ‘mijn kranten’, toets bovenin op bewerken, selecteer Nina, toets ‘prullenbak’ linksboven. Keer terug naar ‘kiosk’. Uw editie is zichtbaar. Toets deze aan, uw krant wordt gedownload.

Onze excuses voor het ongemak.