Moeten mucopatiëntjes verhuizen naar buitenland voor terugbetaling medicijn? Geneesmiddel kost 14.000 euro per maand en wordt in ons land niet terugbetaald Margot Koekoeckx Jef Van Nooten en Luc Beernaert

11 oktober 2019

17u24 4 Een medicijn dat mucoviscidose behandelt kost 14.000 euro per maand en wordt in ons land niet terugbetaald. Dat dwingt ouders van mucopatiëntjes in een spreidstand. Moeten ze verhuizen naar Nederland, Duitsland of Luxemburg, waar het middel Orkambi van farmabedrijf Vertex wél door de ziektezorg wordt terugbetaald? Of weigeren ze mucomigrant te worden en wachten ze tot ons land een deal sluit? De Vlaamse mucovereniging lanceert de campagne ‘Onbetaalbaar? Onaanvaardbaar’, wij spraken met twee ouderparen die elk een eigen keuze maakten. Bevoegd minister Maggie De Block wil de ouders uitnodigen.

Mucoviscidose of taaislijmziekte is een ziekte die optreedt wanneer beide ouders drager zijn van het mucogen. Bij patiënten is het slijm dat in de longen, het maag-darmkanaal, de lever, de alvleesklier en de teelballen wordt afgescheiden abnormaal taai. Dat taaie slijm belemmert de ademhaling en de spijsvertering. Patiënten krijgen als baby vaak groeiachterstand en chronische luchtweginfecties en hebben een geringe levensverwachting. In ons land zijn 1.275 mucopatiënten, om de tien dagen wordt ergens in België een kind met muco geboren. Eén op 22 Belgen is drager van de ziekte, maar is zelf niet ziek.

Campagne

De ziekte kan in toom gehouden worden met medicatie: pillen, aerosols en kinesitherapie. En dan is er het middel Orkambi, waarvoor onder meer buurlanden Duitsland, Nederland en Luxemburg een akkoord sloten met producent Vertex. Orkambi wordt daar ook terugbetaald door de ziekteverzekering. In ons land niet. Een behandeling met dit medicijn zou in ons land 168.000 euro per jaar kosten, 14.000 euro per maand. De Belgische mucovereniging lanceert een campagne om een deal tussen overheid en producent op de politieke agenda te zetten. Reeds 25.000 mensen ondertekenden de petitie.

Suzie Goris uit Arendonk schreef een open brief aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block, waarin ze de minister uitnodigt een dag in haar gezin door te brengen. “Dan kan ze zelf zien welk gevecht Sten elke dag moet leveren”. Sten is tien en slikt elke dag 26 pillen, hangt tot vijf keer daags aan de aerosol en krijgt drie keer per week de kinesist op bezoek. Zijn ouders stemden hun leven af op de zorgen voor hun zoon.

Op vijf kilometer van Nederland

Hoewel ze op vijf kilometer van de Nederlandse grens wonen, besloten Stens ouders toch niet naar Nederland te verhuizen. Daar wordt Orkambi wil door de zorgverzekering terugbetaald. Dat medicijn kan de ziekte milderen of een halt toeroepen, maar kan Sten niet genezen. “Als het echt muco zou genezen, waren we al lang naar Nederland verhuisd. Maar toen we dat overwogen, begon Sten bijna te wenen. Hij wil niet naar Nederland, hij heeft hier zijn vrienden. Mocht zijn toestand verslechteren, dan zullen we een eventuele verhuis opnieuw bekijken.”

Erik (naam gewijzigd na verzoek tot anonimiteit), een dertiger uit Vlaams-Brabant, verhuisde in augustus wél met zijn vrouw en twee kinderen naar Nederland. Daar krijgt hun zoontje van tweeënhalf jaar sinds enkle weken Orkambi. “Zijn eetlust is verbeterd en hij hoest minder. Over zes maanden weten we of het medicijn aanslaat. De kans op een positief resultaat is twee op drie. Zelfs al werkt het niet, we zullen echt alles gedaan hebben om hem te helpen en dat gevoel is onbetaalbaar”, stelt Erik. Hij begrijpt niet dat ons land niet tot een vergelijk kon komen met Vertex, de producent van het middel. “In alle landen liepen onderhandelingen. Vertex dient een dossier in en stelt hun prijs voor. Ik zeg niet dat elk land moet betalen wat ze vragen, maar al die andere landen onderhandelden wel! België zegt gewoon ‘nee’”, stelt Erik.

Farmabedrijf versus overheid

Op het kabinet van De Block benadrukt woordvoerder Jelle Boone dat Vertex zélf het dossier van het middel Orkambi heeft ingetrokken. “Op de uitdrukkelijke vraag van het kabinet om een nieuw dossier in te dienen voor wat betreft Orkambi voor min-twaaljarigen is het bedrijf (nog) niet ingegaan. Meer nog: momenteel is in ons land geen enkel dossier lopende voor een mucomiddel van Vertex voor kinderen onder de twaalf jaar.”

“Voor Symkevi, een middel met betere resultaten, diende Vertex een terugbetalingsdossier in maar dat middel mag voorlopig enkel aan plus-twaalfjarigen worden toegediend. Dat dossier is bij het RIZIV ingediend en de procedure voor de terugbetaling loopt nog.”

Is het dan geen optie tijdelijk Orkambi terug te betalen, in afwachting van het nieuwe middel?

Maggie De Block: “De sleutel ligt bij de firma zelf. Zij hebben hun aanvraag voor terugbetaling van Orkambi zelf opnieuw ingetrokken, en dat is op zijn zachtst gezegd bedenkelijk. Daar komt nog bij dat ze in het oorspronkelijke dossier enkel terugbetaling aanvroegen vanaf 12 jaar.”

“De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van het RIZIV moet zich daar eerst over buigen en onder meer de medische waarde en de kostenefficiëntie (waar voor je geld) van een middel nagaan. Komt daar het heikel punt van de vraagprijs van Vertex bij: die verschilt per land, het is een kwestie van vraag en aanbod. We weten ook niet welke prijs andere landen betalen. De sociale zekerheid is nationale bevoegdheid, terwijl we sterker zouden staan tegenover de farma-industrie als die onderhandelingen op Europees niveau plaatsgrepen. Maar daar hebben de ouders nu natuurlijk geen boodschap aan. We bekijken samen met onze administraties hoe we hen zo snel mogelijk kunnen helpen.”

Het kabinet zal de ouders uitnodigen voor een gesprek om de stand van zaken toe te lichten. (MKV/JVN/LB)