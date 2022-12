KIJK. Beelden tonen ongemakke­lijk haantjesge­drag: Poetin laat in Wit-Rus­land even zien wie de baas is

Het bliksembezoek van Vladimir Poetin aan Wit-Rusland gisteren - zijn eerste bezoek aan het land sinds 2019 - roept vooral vragen op. Waarom dit zeldzame bezoek? Wat is Poetin juist van plan? Er werden handen geschud, er werd gekeuveld over vriendschap en gesproken over “een enkele verdedigingsruimte”. En bizarre beelden maakten duidelijk wie de baas is.

12:06