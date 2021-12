Moederbedrijf van onder meer Fiat wil miljarden verdienen met software voor auto’s

Ophef in VS: politie verspreidt foto van Kerstman die wapenver­gun­ning krijgt

“Raad eens wie er vandaag binnenkwam om zijn wapenvergunning in ontvangst te nemen?”, zo meldde het kantoor van de sheriff van El Paso County in Colorado trots. Een foto van een man verkleed als kerstman illustreerde het plaatje. Dat ze uitpakken met een dergelijke boodschap vlak na de dodelijke schietpartij op een school in Michigan, kon er bij veel mensen niet in.

