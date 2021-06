Moeder van verdachte groepsverkrachting dient klacht in na doodsbedreigingen op sociale media

De feiten vonden plaats op 15 mei op de Westerbegraafplaats in Gent. Het meisje uit Gavere had die dag met een vriend afgesproken maar er daagden nog vier andere tieners op. Het meisje zou aangerand en verkracht zijn en beelden ervan zouden via sociale media verspreid zijn. Het slachtoffer kreeg de beelden te zien en stapte vier dagen na de feiten uit het leven.



De politie kon vijf verdachten oppakken. Het gaat om drie minderjarigen en twee meerderjarigen.

Bedreigingen

Nadat op sociale media identiteitsgegevens werden gedeeld van de tieners hebben verschillende verdachten bedreigingen gekregen, zo bevestigen hun advocaten. Ook de minderjarige verdachten werden geviseerd, hoewel het verspreiden van teksten of beelden waaruit de identiteit kan blijken van een minderjarige die vervolgd wordt of tegen wie de jeugdrechter een maatregel heeft genomen, strafbaar is.

De moeder van één van de verdachten heeft klacht ingediend. “Dit betreft een klacht aangaande berichten die op de sociale media zouden circuleren. Over de inhoud van de berichten en de kwalificatie van eventuele strafbare berichten kunnen we geen informatie geven, want die maken net het voorwerp uit van het onderzoek. Gelet op het geheim van het onderzoek kunnen we niet meer details geven. We onderzoeken de zaak”, zegt het Oost-Vlaamse parket.

Over het lopende onderzoek rond de zedenfeiten op het kerkhof wordt geen informatie gegeven.

De twee meerderjarige verdachten zijn aangehouden op verdenking van verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en het nemen of verspreiden van beelden van een persoon die een expliciete seksuele daad stelt en waarvan de persoonlijke levenssfeer geschonden kan worden. De raadkamer verlengde woensdagmiddag hun aanhouding.

De minderjarigen worden verdacht van dezelfde feiten. Eén van hen werd geplaatst in het GFC (gesloten federaal centrum) De Grubbe in Everberg, de twee anderen in de jeugdinstelling van Wingene. De jeugdrechter in Gent verlengde woensdag de plaatsing in Everberg met een maand.

