Moeder van ontvoerde, misbruikte en vermoorde Gino (9) dood aangetroffen

In Nederland is de moeder van de ontvoerde, gedrogeerde, misbruikte en gedode Gino van der Straeten (9) overleden. Dat meldt 1Limburg. De jongen verdween begin juni in Kerkrade, een Nederlands stadje vlak bij de Belgische grens.

Haar lichaam werd dinsdagavond in een woning aan de Gildenweg in Maastricht gevonden. Dat bevestigt een woordvoerster van de familie. “Ze is door de zaak rondom Gino eraan onderdoor gegaan”, klinkt het.

Een woordvoerster van de politie beaamt dat een overleden persoon is aangetroffen in het huis. Er is volgens de politie geen sprake van een misdrijf. De Nederlandse politie doet uit eerbied voor het slachtoffer geen verdere mededelingen over deze zaak.

Het lichaam van Gino (9) werd een aantal dagen na zijn ontvoering aangetroffen in Geleen, vlak bij de woning van dader Donny M. (22). Gino was het laatst gezien op 1 juni op een speelveldje in Kerkrade, waar hij bij een zus logeerde. Hij was er met zijn vriendjes aan het voetballen.

Honderden mensen hielden zoekacties in de hoop het jongetje snel te vinden. De politie pakte op 4 juni de 22-jarige M. op in zijn woning in Geleen. Niet veel later wees hij aan waar het lichaam van Gino lag.

Midden september bekende de dader tijdens een zitting in de rechtbank in Maastricht dat hij Gino (9) seksueel heeft misbruikt, hem drugs heeft toegediend en hem daarna heeft gedood. De zitting moest kort onderbroken worden omdat de moeder van het kind begon te gillen naar de verdachte.

