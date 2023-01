Moeder laat 9-jarige zoon per ongeluk achter op Duitse snelwegparking

Iran veroor­deelt Belgische Olivier Vandecas­tee­le tot 40 jaar celstraf en 74 zweepsla­gen

De Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele (41) is in Iran veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van het Iraanse persbureau Tasnim. Eerder was gezegd dat het om 28 jaar cel ging. Al sinds 24 februari zit Vandecasteele vast in een isolatiecel in Iran. Hij werd in december veroordeeld voor spionage, samenwerking met de Verenigde Staten tegen Iran en witwaspraktijken, iets wat hij altijd ontkend heeft.

15:57