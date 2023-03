Moeder en dochter uit Brussel op slag dood nadat ze controle verliezen op Franse snelweg

VK en Nederland zeggen Internatio­naal Strafhof een miljoen toe voor onderzoek naar oorlogsmis­da­den in Oekraïne, conferen­tie bezig over extra steun

Zo’n dertig ministers van Justitie bespreken vandaag in Londen hoe ze het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag kunnen ondersteunen. Vooral voor het onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne is hulp in de vorm van geld, mensen en spullen nodig. Initiatiefnemers Nederland en het Verenigd Koninkrijk zeggen alvast nog eens een miljoen euro en pond toe. Ze hopen dat ook andere landen hun duit in het zakje doen.