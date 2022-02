Moeder Dave De Kock praat voor het eerst over haar zoon en kleine Dean (4): “Als hij het gedaan heeft, moet ik mijn hart even afsluiten voor hem”

Showbizz Glennis Grace reageert na drie dagen in de cel op gevecht: “Geen strafbare feiten gepleegd”

De Nederlandse zangeres Glennis Grace (43) is na drie dagen overnachten in de cel weer op vrije voeten. Zij en haar 15-jarige zoon werden zaterdagavond aangehouden na een gevecht in een Jumbo-supermarkt aan de Westerstraat in Amsterdam. Ze blijft nog wel verdachte.

