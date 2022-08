Moderna ziet omzet stijgen, maar winst volgt niet

Peking noemt bezoek van Pelosi aan Taiwan een klucht: “Wie China beledigt zal gestraft worden”

“Wie China beledigt, zal gestraft worden.” Die waarschuwing stuurde de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi de wereld in na het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi (82) aan Taiwan, dat ze inmiddels heeft verlaten. “Dit is een klucht, puur en simpel. Onder het mom van ‘democratie’ schenden de Verenigde Staten de soevereiniteit van China. Er zal geen ontkomen zijn aan de sancties.” Vanwege Pelosi’s bezoek is Peking militaire manoeuvres rond het eiland gestart. Taiwan wordt daar als een afvallige provincie aanzien.

