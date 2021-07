Misdaadjournalist Peter R. de Vries “vecht voor zijn leven” nadat hij werd neergeschoten in centrum Amsterdam, mogelijke schutter en twee andere verdachten aangehouden

Misdaadjournalist Peter R. de Vries (64) is vanavond rond 19.30 uur neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. De Vries zou aan het hoofd geraakt zijn en is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema zei tijdens een persconferentie dat de Vries vecht voor zijn leven. “Er is een brute, laffe misdaad gepleegd”, zei ze. Er werden intussen drie verdachten aangehouden, waaronder de vermoedelijke schutter. Dat kondigde de Amsterdamse korpschef Frank Paauw aan.

De schietpartij vond omstreeks half acht plaats in de Lange Leidsedwarsstraat, in de buurt van het Leidseplein. Daar zit de studio van RTL Boulevard, waar de Vries vanavond aanwezig was.

Er zouden meerdere schoten zijn gelost. Op een filmpje dat net na de schietpartij is opgenomen is te zien dat De Vries zwaargewond op de grond ligt. Omstanders helpen hem en roepen of er al gebeld is naar 112. Uit videobeelden blijkt dat de Vries wellicht aan het hoofd geraakt is, en dat hij op straat werd gereanimeerd. Of het slachtoffer nog aanspreekbaar was, kon de politiewoordvoerder niet zeggen.

Verdachten

Door getuigen ter plaatse kreeg de politie snel zicht op een mogelijke vluchtauto. Deze auto is op de A4 staande gehouden, aldus Amsterdamse korpschef Frank Paauw. Twee verdachten zijn gearresteerd. De mogelijke schutter zit daarbij, zei Paauw. Of er in de vluchtauto een wapen werd gevonden, daarover wilde de korpschef niets kwijt.

Over mogelijke motieven van de dader of aanleidingen voor het schietincident kon de politie nog niets zeggen. “Nu zijn we bezig met de zoekactie, sporenonderzoek en natuurlijk hulpverlening. Motieven en achtergronden komen pas in een veel later stadium aan de beurt.”

“Aanslag op vrije journalistiek”

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus sprak over “een zwarte dag” en benadrukte dat de politie alles in het werk stelt om de daders te vinden. Er is overleg geweest met de nationale coördinator voor terrorismebestrijding, zei hij ook. “Wees verzekerd dat we waakzaamheid nu bovenaan hebben staan. Alle feiten die relevant zijn zullen naar boven komen”, aldus een aangeslagen minister.

Premier Mark Rutte noemt de aanslag “schokkend en niet te bevatten”. “Dit is een aanslag op de vrije journalistiek, die zo wezenlijk is voor onze democratie, onze rechtstaat en onze samenleving”, aldus Rutte. “We hopen allemaal vurig, we bidden, dat hij deze aanslag overleeft.”

Ooggetuigen

Een ooggetuige die in de Lange Leidsedwarsstraat woont, hoorde vijf schoten. Ze ging naar buiten en zag de Vries op de grond liggen. Een andere buurtbewoner zat in een café in de straat en hoorde ineens harde knallen. “Het ging maar door, vier of vijf keer. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was”, zegt ze tegen het Parool. Toen ze naar de Lange Leidsedwarsstraat liep, waar ze woont, schrok ze. “De straat stond helemaal vol met mensen.”

Een vrouwelijke ooggetuige van de schietpartij vertelt aan ANP dat de schutter een trainingspak droeg met militaire camouflage-print, een pet en een zwart mondkapje. “Terwijl ik het slachtoffer bewegingsloos op straat zag liggen en besefte wat er gebeurd was, zag ik de schutter wegrennen”, zegt ze.

Een andere ooggetuige, die op het terras zat, zag de verdachte verder rennen. “We hadden allemaal die knallen gehoord en vervolgens komt hij hier aangerend. Het was eigenlijk geen rennen. Het was geen joggen. Het was ‘hobbelen’, alsof hij elk moment een sprintje zou trekken. Je merkte gewoon aan hem dat hij niet te veel de aandacht wilde trekken, maar dat deed hij juist wel.” De man omschrijft de schutter als “iemand van 1,70 meter lengte. Hij droeg een trainingspak met bruine en zwarte kleuren, een militaire print”. Dat maakte hem zo opvallend, vervolgt de ooggetuige. “Ik heb de gearriveerde politie gewezen welke kant hij op vluchtte”, vertelt de man.

Burgemeester Halsema kondigt aan dat slachtofferhulp klaar staat voor ooggetuigen die daar nood aan hebben.

Volledig scherm De politie heeft de buurt waar de schietpartij plaatsvond afgesloten. © ANP

Grote zoekactie

De politie heeft roept iedereen die camerabeelden heeft van het incident op om die aan hen te bezorgen. Daarnaast klink ook een dringende oproep om de “heel heftige” beelden die op sociale media rondgaan en waarop de misdaadverslaggever herkenbaar is te zien, niet verder te verspreiden.

Rond 19.40 uur werd een signalement van de vermoedelijke schutter verspreid. Het zou gaan om een man, met een klein, tenger postuur. Hij droeg een donkergroene jas met camouvlagevlekken en een zwarte pet. Wie deze man ziet, kan hem beter niet zelf benaderen maar kan beter 112 bellen, aldus het bericht.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dodenlijst

Misdaadjournalist Peter R. de Vries stond al langer op een dodenlijst. De Nederlandse topcrimineel Ridouan Taghi gaf in 2019 de opdracht om Peter R. de Vries te liquideren. De Vries is onder andere vertrouwenspersoon van Nabil B., kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo. Die kroongetuige heeft de politie heel wat verteld over hoe de bende van Ridouan Taghi tewerk ging bij gewelddaden en bij het smokkelen van drugs en wapens.

Intussen wordt ook het huis van de advocaat van Nabil B., Peter Schouden, bewaakt door zwaarbewapende agenten. De straten rondom de woning in Breda zijn afgezet en iedereen wordt op afstand gehouden. Naar verluidt wordt Schouten naar een andere plek gebracht naar aanleiding van de aanslag op De Vries.

Bedreigingen

Het huis van Peter R. de Vries is in het verleden wel eens bewaakt door de politie, vertelde hij in 2017 tegen het Algemeen Dagblad. “Ze hadden serieuze informatie dat er iets te gebeuren stond. En toen stond er dus ‘s nachts een auto voor de deur, mensen met kogelvrije vesten erin, noem maar, op. Dat hebben we dus geaccepteerd. Vervolgens merkten we dat wij daar wel mee om kunnen gaan, maar dat het op de buren een enorme impact had. Zij lieten hun kinderen niet meer buitenspelen, waren bang dat de kogels elk moment in het rond konden vliegen.”

Bedreigingen maakten hem ‘geen flikker uit’, vertelde de Vries. “Ik doe er ook geen aangifte van, ga er echt geen tijd aan besteden.” De politie wil op dit moment geen informatie geven over de mogelijke beveiliging die de Vries kreeg. Ook of andere mensen nu extra beveiliging krijgen wou de politie niet kwijt.

RTL Boulevard

De Vries was vanavond bij RTL Boulevard te gast om te praten over de zaak Seif Ahmed, een kapper die in 2019 in zijn auto werd doodgeschoten. Ahmeds 14 maanden oude dochtertje zat op de achterbank. “Hopelijk heeft ze zich niet gerealiseerd wat er is gebeurd”, sprak De Vries vanavond.