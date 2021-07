Misdaadjournalist Peter R. de Vries neergeschoten in centrum Amsterdam en zwaargewond afgevoerd, mogelijke verdachte opgepakt

Misdaadjournalist Peter R. de Vries (64) is vanavond rond 19.30 uur neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. De Vries zou aan het hoofd geraakt zijn en is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens het Algemeen Dagblad bevestigen meerdere bronnen dat de politie een mogelijke verdachte heeft opgepakt op de A2 bij Breukelen, in de buurt van Utrecht. Of het om de dader gaat, is niet zeker. Een politiewoordvoerder verklaart bij NOS dat de politie met man en macht op zoek is naar de persoon die Peter R. de Vries heeft neergeschoten. Om 23 uur geeft de politie een persconferentie.

De schietpartij vond omstreeks half acht plaats in de Lange Leidsedwarsstraat, in de buurt van het Leidseplein. Daar zit de studio van RTL Boulevard, waar de Vries vanavond aanwezig was.

Er zouden meerdere schoten zijn gelost. Op een filmpje dat net na de schietpartij is opgenomen is te zien dat De Vries zwaargewond op de grond ligt. Omstanders helpen hem en roepen of er al gebeld is naar 112. Uit videobeelden blijkt dat de Vries wellicht aan het hoofd geraakt is, en dat hij op straat werd gereanimeerd. Of het slachtoffer nog aanspreekbaar was, kon de politiewoordvoerder niet zeggen.

Ooggetuigen

Een ooggetuige die in de Lange Leidsedwarsstraat woont, hoorde vijf schoten. Ze ging naar buiten en zag de Vries op de grond liggen. Een andere buurtbewoner zat in een café in de straat en hoorde ineens harde knallen. “Het ging maar door, vier of vijf keer. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was”, zegt ze tegen het Parool. Toen ze naar de Lange Leidsedwarsstraat liep, waar ze woont, schrok ze. “De straat stond helemaal vol met mensen.”

Volledig scherm De politie heeft de buurt waar de schietpartij plaatsvond afgesloten. © ANP

Grote zoekactie

De politie heeft bevestigd dat het om de Vries gaat en is op zoek naar getuigen en mensen die camerabeelden hebben van het incident. De politie doet verder een dringende oproep de “heel heftige” beelden die op sociale media rondgaan en waarop de misdaadverslaggever herkenbaar is te zien, niet verder te verspreiden.

De directe omgeving rondom de studio van RTL Boulevard is afgesloten. De politie is met een grote zoekactie met meerdere eenheden op zoek naar een verdachte, aldus de woordvoerder.

Rond 19.40 uur werd een signalement van de vermoedelijke schutter verspreid. Het zou gaan om een man, met een klein, tenger postuur. Hij droeg een donkergroene jas met camouvlagevlekken en een zwarte pet. Wie deze man ziet, kan hem beter niet zelf benaderen maar kan beter 112 bellen, aldus het bericht.

De Amsterdamse driehoek, dat is het overlegorgaan tussen de vertegenwoordigers van politie, Openbaar Ministerie en de lokale overheid, geeft vanavond om 23.00 uur een persconferentie. Dat gebeurt op het hoofdbureau van de politie aan de Elandsgracht. Burgemeester Femke Halsema is daar momenteel bijeen met de hoofdofficier van justitie en de politiecommissaris.

RTL Boulevard

De Vries was vanavond bij RTL Boulevard te gast om te praten over de zaak Seif Ahmed, een kapper die in 2019 in zijn auto werd doodgeschoten. Ahmeds 14 maanden oude dochtertje zat op de achterbank. “Hopelijk heeft ze zich niet gerealiseerd wat er is gebeurd”, sprak De Vries vanavond.

Misdaadjournalist Peter R. de Vries stond al langer op een dodenlijst. De Nederlandse topcrimineel Ridouan Taghi gaf in 2019 de opdracht om Peter R. de Vries te liquideren. De Vries is onder andere vertrouwenspersoon van Nabil B., kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo. Die kroongetuige heeft de politie heel wat verteld over hoe de bende van Ridouan Taghi tewerk ging bij gewelddaden en bij het smokkelen van drugs en wapens.

Bedreigingen

Het huis van Peter R. de Vries is in het verleden wel eens bewaakt door de politie, vertelde hij in 2017 tegen het Algemeen Dagblad. “Ze hadden serieuze informatie dat er iets te gebeuren stond. En toen stond er dus ‘s nachts een auto voor de deur, mensen met kogelvrije vesten erin, noem maar, op. Dat hebben we dus geaccepteerd. Vervolgens merkten we dat wij daar wel mee om kunnen gaan, maar dat het op de buren een enorme impact had. Zij lieten hun kinderen niet meer buitenspelen, waren bang dat de kogels elk moment in het rond konden vliegen.”

Bedreigingen maakten hem ‘geen flikker uit’, vertelde de Vries. “Ik doe er ook geen aangifte van, ga er echt geen tijd aan besteden.”