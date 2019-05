Mis geen seconde van de verkiezingen op HLN Redactie

24 mei 2019

11u37 0 Meer dan ooit is HLN zondag dé plek om alle actua van de verkiezingen te volgen. Op onze app en website ben je altijd als eerste op de hoogte van alle belangrijke nieuws over de verkiezingen voor het Vlaams, federaal en Europees parlement.

• Verkiezingsdag LIVE: volg alle kopstukken via zes livestreams

Hoe beleven de hoofdrolspelers zondagochtend het stemmen? We tonen zondagochtend drie uur lang onafgebroken video van alle zes de kopstukken: Bart De Wever, Hilde Crevits, Maggie De Block, John Crombez, Meyrem Almaci en Tom Van Grieken. Tussen 8u en 11u beslis jij zelf wie van die zes politici je online op HLN wil volgen. Ook ‘s avonds zijn we LIVE en kan je in onze videostream alle belangrijke momenten op de partijhoofdkwartieren volgen.

• De snelste met resultaten

Nog voor de officiële resultaten kan je op HLN terecht voor de eerste betrouwbare gegevens uit de telkantoren. Via ons uitgebreide getuigennetwerk -betrouwbare bronnen die het tellen van de stemmen volgen- komen we als eerste naar buiten met resultaten. Je kan de eerste resultaten al in de vroege namiddag op HLN verwachten. Vergeet ook je notificaties niet aan te zetten in de HLN app (ga naar menu en klik op het tandwieltje rechtsboven). Zo ben je altijd als eerste op de hoogte bij belangrijke updates.

• Scherpe analyses

De hele avond lang mag je heldere en scherpe analyses verwachten van analist-columnist Noël Slangen en politiek verslaggever Isolde Van den Eynde. Zij vertellen je wat je echt moet onthouden van de verkiezingsavond

• Liveblog

Tientallen HLN-journalisten en reporters volgen de hele dag lang alle verkiezingsactua. De belangrijkse updates die ze brengen lees je in onze liveblog.