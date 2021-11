Mintens acht doden en honderden gewonden na chaos op muziekfestival in Texas

Ten minste acht mensen zijn omgekomen en verschillende anderen zijn gewond geraakt in gedrang voor de ingang van een stadion in Houston tijdens de openingsavond van het AstroWorld muziekfestival op vrijdag in de Amerikaanse staat Texas. Dat melden lokale media.

Het incident gebeurde tijdens een tweedaags festival van de Amerikaanse rapper Travis Scott in het NRG-Stadion in Houston in de Amerikaanse staat Texas. Op beelden op sociale media is te zien dat er een enorme chaos heerst in het stadion, hulpdiensten komen er met moeite door de massa heen.

Volgens brandweercommandant Samuel Peña begon de menigte van zo’n 50.000 mensen zich rond 21.15 uur lokale tijd plots richting het podium te bewegen, waarna heel wat mensen vertrappeld raakten. “De menigte begon zich samen te drukken naar de voorkant van het podium, en de mensen begonnen in paniek te raken,” klinkt het bij ABC13.

In totaal moesten minstens 23 mensen naar het ziekenhuis worden gebracht, 11 van hen met een hartstilstand, aldus de brandweercommandant. Zo’n 300 anderen werden ter plaatse verzorgd in een veldhospitaal, klinkt het. De hulpdiensten hebben in een nabijgelegen hotel een noodopvang ingericht waar mensen herenigd worden met vrienden of familie.

Volgens de politiechef van de stad Houston, Troy Finner, werd het concert stilgelegd toen duidelijk werd dat meerdere mensen gewond waren. De autoriteiten hebben een onderzoek geopend om na te gaan wat er precies is misgelopen. “Het is belangrijk om niet te speculeren. We hebben nog geen antwoorden”, aldus Finner. Volgens de politiechef doen er geruchten de ronde dat mensen werden geïnjecteerd met drugs. “Dat zullen we uitzoeken", klonk het.

Eerder op de avond moest de politie al ingrijpen toen fans van Travis Scott de ingang en omheiningen van het NRG-stadion bestormden. Er ontstond even chaos en de politie heeft bij dat incident verschillende aanhoudingen verricht. De twee incidenten zouden echter geen verband houden met elkaar.