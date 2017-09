Minstens zes van Trumps adviseurs gebruikten privémail voor staatszaken ib

05u45

Bron: Belga 0 AP Jared Kushner, Trumps schoonzoon en een van zijn belangrijkste adviseurs, werd afgelopen zondag er al van beschuldigd dat hij zijn privémail gebruikte voor staatszaken. Minstens zes raadgevers van de Amerikaanse president Donald Trump hebben al hun privaat e-mailadres gebruikt voor zaken die het Witte Huis aangaan. Dat schrijft de New York Times.

Het magazine Politico meldde zondag al dat Jared Kushner, de schoonzoon en adviseur van Trump, zijn eigen e-mailadres had gebruikt om te communiceren met regeringsleden. Een advocaat van Kushner heeft ondertussen al bevestigd dat de 36-jarige van januari tot augustus werk-e-mails heeft verstuurd met zijn persoonlijk account.

Lees ook Melania is het populairste lid van de familie Trump

Steve Bannon

Naast Kushner zouden volgens de New York Times onder anderen ook nog de voormalige hoofdstrateeg van het Witte Huis, Steve Bannon, en de gewezen stafchef Reince Priebus "occasioneel" hun privé e-mailadres hebben gebruikt. Daarnaast worden ook de adviseurs Gary Cohn en Stephen Miller genoemd, net als Trumps dochter Ivanka.

Officieel account

Medewerkers van de Amerikaanse regering moeten eigenlijk hun officiëel account voor werk-e-mails gebruiken, zodat hun gesprekken beschikbaar zijn voor het publiek en toezichtsorganen. Het is echter niet illegaal om een privé-adres te gebruiken, zolang alle werkgerelateerde e-mails naar het officiële adres worden doorgestuurd.



De onthullingen zijn vooral vervelend omdat Trump tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen zijn Democratische uitdager Hillary Clinton herhaaldelijk had aangewreven dat ze als minister van Buitenlandse Zaken een persoonlijk e-mailadres voor regeringsaangelegenheden had gebruikt.