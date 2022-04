Minstens zes doden bij schietpartij in Sacramento

Lange files aan haven van Dover na massaont­slag bij P&O Ferries

De gevolgen van het massale ontslag bij de Britse rederij P&O, slecht weer en het begin van de paasvakantie hebben in Engeland tot lange wachtrijen aan de haven van Dover geleid. Meer dan zes uur lang stonden automobilisten volgens een bericht van de BBC in de file op de weg naar de veerbootterminal om het Kanaal over te steken.

2 april