Minstens elf soldaten gedood bij gewapende aanval in Egypte, IS eist aanslag op

TV Boeren maken hun definitie­ve keuze in ‘Boer zkt vrouw’: bekijk hier de emotionele keuzemomen­ten

Het was voor geen van hen een makkelijke beslissing, maar boeren Cyriel, Elien, Kim en William hebben dan toch de knoop kunnen doorhakken. Na een wekenlange afvalrace blijft voor elk van hen slechts één favoriet over. Of het de ware is, moet nog blijken.

21:41