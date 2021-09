Minstens acht doden nadat jonge schutter Russische universiteit binnenvalt: studenten springen uit raam om te ontsnappen

Op sociale media circuleren beelden van de jongeman, in het zwart gekleed, met een machinegeweer. Hij zou rond 11u00 lokale tijd (8.00 uur bij ons) zijn binnengevallen in de school. Op andere beelden is te zien hoe studenten op de vlucht voor de schutter uit ramen van het gebouw springen. Ook zouden studenten deuren van klaslokalen hebben geblokkeerd met stoelen om de aanvaller buiten te houden.



Er vielen zeker acht doden en verschillende gewonden. “24 mensen raakten gewond en worden verzorgd, 19 van hen hebben schotwonden opgelopen”, aldus het ministerie van Volksgezondheid in een voorlopige balans. Andere slachtoffers liepen verwondingen op door uit de ramen te springen.

Lees ook Russen rouwen om vermoorde kinderen en heldhaftige juf na schietpartij in school, nog 23 slachtoffers in het ziekenhuis

De schutter zou zelf student aan de universiteit zijn. Hij raakte gewond bij zijn arrestatie, omdat hij zich verzette, en ligt nu in het ziekenhuis. “Een van de aanvallers is geneutraliseerd, we verifiëren info over mogelijke medeplichtigen”, zei Dmitri Machonin, de gouverneur van Perm. De universiteit meldde eerder verkeerdelijk dat de verdachte was gedood.

Afscheidsbrief

Volledig scherm De gewapende schutter in de Russische staatsuniversiteit. © Twitter Volgens lokale media gaat het om de 18-jarige Timur Bekmansurov. “Hij studeerde aan de juridische faculteit en liet een lange afscheidsbrief achter”, zegt Ruslandkenner Carolien van Nunen. “Daar beweert hij onder meer in dat hij de schietpartij al jarenlang zou plannen. Ook zou hij geld hebben gespaard om een wapen te kopen.”



“Verder zegt hij ook geen extremist te zijn”, aldus van Nunen. De dader zou de brief hebben geschreven om het de speurders makkelijk te maken. Op sociale media plaatste hij volgens lokale media ook een foto van hemzelf met een geweer, helm en munitie. Hij impliceerde in het bijschrift dat hij niet werd gedreven door politiek of religie, maar door haat. Er zou geen link zijn met de lopende parlementsverkiezingen in Rusland.

‘Hoe lang ik mezelf ook ken, ik heb altijd aan de dood gedacht’, valt onder meer te lezen in de afscheidsbrief. “Ik weet niet hoeveel ik er kan doden, maar ik zal er alles aan doen om er zoveel mogelijk mee te nemen.”

Steeds vaker

Schietpartijen op scholen en universiteiten komen de laatste jaren steeds vaker voor in Rusland. Op 11 mei opende een 19-jarige nog het vuur in zijn voormalige school in Kazan, in de autonome Russische republiek Tartarstan, met negen overlijdens en 23 gewonden tot gevolg. Het was de dodelijkste schietpartij op een school sinds 2018, toen een student op de door Rusland geannexeerde Krim twintig mensen doodde. De schutter in Kazan werd gearresteerd met een vergunning voor een halfautomatisch wapen op zak.

Volledig scherm Geëvacueerde studenten buiten aan de universiteit. © AFP

Wapenbezit

Rusland hanteert strenge regels voor wapenbezit, maar het is voor burgers niet onmogelijk om een wapen te bemachtigen. Sommige vuurwapens zijn onder bepaalde voorwaarden te koop voor de jacht, zelfverdediging en sport. Na de schietpartij in Kazan werd de minimale leeftijd voor het kopen van vuurwapens met drie jaar verhoogd naar 21 jaar, maar die wet is nog niet ingegaan.

Perm is een stad met ongeveer een miljoen inwoners nabij het Oeralgebergte, op zo’n 1.200 kilometer ten oosten van de Russische hoofdstad Moskou. De staatsuniversiteit in Perm telt meer dan 13.000 studenten.

Volledig scherm De schok is groot. © AFP

Volledig scherm De politie is massaal ter plaatse. © AFP

President Vladimir Poetin heeft al zijn condoleances overgebracht aan de nabestaanden van de slachtoffers, zegt een woordvoerder van het Kremlin. Verder heeft premier Michail Misjoestin de ministers van Gezondheid en Onderwijs opdracht gegeven naar Perm te gaan.

Volledig scherm Archiefbeeld ter illustratie: een overzichtsbeeld van de Russische staatsuniversiteit. © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.