Minstens 48 doden bij gewapende aanvallen in Nigeria

Film Nieuwe ‘Doctor Stran­ge’-film haalt na één dag al 90 miljoen dollar op

De nieuwe Marvelfilm ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ heeft er een indrukwekkende openingsdag opzitten. Met ruim 90 miljoen dollar in de Verenigde Staten alleen, is de prent goed op weg om de meest succesvolle opening ooit te verzilveren. Dat schrijft ‘The Hollywood Reporter’.

