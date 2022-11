Minstens 45.000 vrouwen en meisjes werden gedood door familielid in 2021: “Huiselijk geweld wordt nog te vaak als ‘privé’ gezien”

56 procent van de 81.000 vrouwen en meisjes die vermoord werden, werden om het leven gebracht door hun partner, vader of ander familielid. Dit cijfer is maar een schatting en het werkelijke aantal vrouwen die om het leven werden gebracht kan nog stukken hoger zijn.

Vorig jaar werd het hoogste aantal femicides geteld in Azië met 17.800 doden. Na onderzoek bleek het voor vrouwen het gevaarlijkst in Afrika. 2,5 vrouwen per 100.000 vrouwen worden in Afrika vermoord door een familielid. Dat is een stuk hoger dan in andere continenten. (1,4 in Amerika; 1,2 in Oceanië; 0,8 in Azië en 0,6 in Europa).

Coronapandemie

De coronapandemie zou een grote invloed hebben gehad op het aantal vrouwen en meisjes die vermoord werden in Europa en Noord-Amerika volgens het onderzoek. “Geen enkele vrouw of meisje zou schrik mogen hebben om te zijn wie ze zijn”, zegt Ghada Waly, directeur van de VN op vlak van criminaliteit. “Om alle gender-gerelateerde moorden te stoppen, moeten we meer onderzoek doen, risico’s analyseren en de gedachtegang van vrouwenmoordenaars proberen doorgronden. Op die manier kunnen we aan effectieve preventie doen en het gerechtssysteem aanpassen”.

Bárbara Jiménez-Santiago, mensenrechtenadvocaat, zei aan The Guardian dat er meer volledige gegevens over vrouwenmoorden beschikbaar moeten komen, en dat de statistieken ook betrekking moeten hebben op sterfgevallen die het gevolg zijn van andere vormen van geweld. Bijvoorbeeld een vrouw die zelfmoord pleegt na verkrachting, of een meisje dat zwanger is door verkrachting en overlijdt tijdens de bevalling.

Straffeloosheid

Veel landen hebben nog steeds wetten die vrouwen en meisjes discrimineren, voegde Jiménez-Santiago eraan toe, waaronder wetten die verkrachting binnen het huwelijk toestaan of verkrachters toestaan hun straf te ontlopen door met de slachtoffers te trouwen. “Huiselijk geweld wordt in sommige delen van de wereld nog steeds beschouwd als een privé-aangelegenheid van de familie,” zei ze. “Politie en aanklagers nemen zaken vaak niet serieus en “victim blaming” is een wereldwijd probleem. Dit weerhoudt vrouwen en meisjes ervan schendingen aan te geven. Daders blijven ongestraft en dit voedt een cultuur van straffeloosheid die verder misbruik in stand houdt.”

De overgrote meerderheid (81%) van de moorden wereldwijd wordt gepleegd tegen mannen en jongens, maar zij lopen het meeste risico om gedood te worden door iemand van buiten hun familie. Van alle mannelijke slachtoffers van moord in 2021 werd slechts ongeveer 11% gedood door een partner of familielid.