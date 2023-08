Minstens 22 doden bij treinongeval in Pakistan

Belgisch gezin overnacht op parking na evacuatie camping in Slovenië: “Heel de nacht aan ons lot overgela­ten”

Sinds donderdagavond staan de hemelsluizen in Slovenië en het zuiden van Oostenrijk open. Het blijft maar regenen en steeds meer gebieden worden geëvacueerd wegens gevaar voor overstromingen. Bovendien waarschuwt de geologische dienst van het land voor mogelijke aardverschuivingen. Gabrielle Collart (44) uit Zemst was samen met haar man en drie kinderen op vakantie in Slovenië toen het noodweer toesloeg. Via 4040 meldde Gabrielle dat hun volledige camping in het zuidoosten van Slovenië vrijdagavond werd geëvacueerd en ze nadien de volledige nacht “aan hun lot werden overgelaten”.