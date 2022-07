Minstens 13 doden bij gevechten in Syrië

Bijna 150 brandweer­lie­den ingezet om brand in Duits nationaal park te bestrijden

In Duitsland zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 148 brandweerlieden ingezet om te voorkomen dat een bosbrand in het nationaal park Saksisch Zwitserland op de grens met Tsjechië zich verder verspreidt. Dat is gelukt, maar de brand is nog niet onder controle, meldt Thomas Kunz, woordvoerder van de lokale autoriteiten.

10:01