Ministers Vandenbroucke (Vooruit) en Crevits (CD&V) veroordelen wanpraktijken in de thuisverpleging: “We roepen patiënten op om klacht in te dienen”

Vlaams begrotings­te­kort van 2021 is 2,55 miljard euro kleiner dan verwacht

De Vlaamse begroting is vorig jaar voor 2,75 miljard euro in het rood gegaan. Daarmee is het tekort 2,55 miljard euro kleiner dan oorspronkelijk verwacht. Dat blijkt uit de definitieve jaarcijfers die vorige week aan het Vlaams Parlement zijn bezorgd. Ook de totale schuld stijgt minder hard. Toch is er volgens Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) geen reden tot euforie. Volgens hem blijft de situatie “zorgwekkend”.

11:49