Ministers van Volksgezondheid vergaderen vanavond vervroegd over boosterprik, maandag ligt vaccinatie 5- tot 11-jarigen op tafel

Termijn voor booster­prik ingekort naar vijf maanden: “Zo kunnen we campagne begin februari afronden”

Wie het vaccin van Moderna of Pfizer kreeg, zal hoogstwaarschijnlijk al na vijf maanden, in plaats van zes, een boosterprik kunnen krijgen. “Zo wint de boostercampagne enkele weken tijd. De ambitie is om begin februari af te ronden”, zegt Dirk Ramaekers van de taskforce vaccinatie. Maar is dat praktisch ook haalbaar?

14 december