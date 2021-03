Minister Weyts: “Ik vraag ouders om begrip" - Gemeenschapsonderwijs sluit kleuterscholen, Katholiek Onderwijs houdt het op advies

Het aantal besmettingen met het coronavirus, het aantal sterfgevallen door Covid-19 en het aantal ziekenhuisopnames blijven in stijgende lijn gaan. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano. De stijgingen versnellen wel niet. Steven Van Gucht is voorzichtig optimistisch over de coronacurve. “Misschien komt er volgende week al een stabilisatie”, klinkt het. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog.