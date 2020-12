Minister Verlinden veroordeelt lockdownfeestjes - Vertegenwoordigers contactberoepen ontmoeten De Croo morgen

Matthias De Caluwe, het gezicht van de noodlijden­de horeca: “Hij wordt ooit minister”

7 december ‘Het is Black Friday, maar voor onze sector is het Bloody Friday.’ Het is de zoveelste welgemikte sappige quote waarmee Matthias De Caluwe (38) de aandacht weet te vestigen op zijn noodlijdende sector. De baas van Horeca Vlaanderen is heel aanwezig. Maar wie is hij eigenlijk? ‘Hij is heel charmant, maar weet verdomd goed wat hij wil.’