Minister Verlinden: “Sluiting bioscopen kan ook herbekeken worden”

Als minister van Binnenlandse Zaken staat Verlinden in voor het koninklijk besluit dat de sluiting van de cultuursector regelde. In een reactie bij VTM NIEUWS stelt ze dat het arrest van de Raad van State wordt bekeken en dat daarna wordt beslist over nieuwe maatregelen. Ook de maatregelen voor de bioscopen worden daarbij mogelijk weer onder de loep genomen.

Terugkeer

“We gaan nu het arrest analyseren, om op basis daarvan beslissingen te nemen over nieuwe maatregelen”, aldus Verlinden aan VTM NIEUWS. “Een voorstel zou kunnen zijn om terug te keren naar de maatregelen die we voordien kenden - voor het koninklijk besluit van vorige week - en dus zo met een beperkt aantal personen toch culturele voorstellingen kunnen bijwonen.”

“Er zijn al heel wat procedures geweest bij de Raad van State, waarbij de Raad de regering en het Overlegcomité gevolgd is. Vandaag is dat anders: het lijkt me goed om nu het arrest te volgen en te kijken wat we moeten doen om aan de ene kant toch beperkte culturele voorstellingen mogelijk te maken en aan de andere kant ook rekening te houden met de oprukkende omikronvariant.”

Bioscopen herbekijken

Het arrest van de Raad van State zou in principe niet gelden voor bioscopen, maar ook de maatregelen voor die sector zouden herbekeken kunnen worden, zegt Verlinden. “Vandaag zijn bioscopen aan een ander regime onderworpen, maar het lijkt me logisch dat de mogelijkheden voor bioscopen mee op tafel komen omdat ze in gelijkaardige omstandigheden kunnen plaatsvinden als die bij culturele voorstellingen.”

Aan de VRT benadrukt Verlinden nog dat het koninklijk besluit “vele auteurs” had, en beslist werd door verschillende regeringen en cultuurministers. Nu wil ze wel “snel schakelen”. “De cultuursector liet haar stem luid klinken. We moeten daarmee rekening houden. Op basis van het arrest moeten we bekijken wat we kunnen doen.” Ze voegt wederom toe: “Met de nodige maatregelen, want de omikronvariant is in opmars.”

Vanavond vindt er dus overleg plaats binnen de federale regering en met de bevoegde ministers.

