Minister Van Quickenborne wil beelden van lichaam Jürgen Conings op Duitse nieuwssite laten verwijderen

Lijkschennis strafbaar maken

Bovendien wil Van Quickenborne de strafwet wijzigen. “Momenteel is lijkschennis nog niet strafbaar volgens onze wet. Lijkschennis betekent het ongewenst nemen van beelden, foto’s of filmbeelden van een lijk. Grafschennis is momenteel wel al strafbaar.” De minister noemt het nemen en het publiceren van de beelden “wansmakelijk en moreel verwerpelijk”. “Dit kan niet door de beugel. Het doet er niet toe over wie het gaat: dader, slachtoffer, of wie dan ook. Laat ons die grens dan ook duidelijk in onze strafwetgeving trekken”, klinkt het.