Minister Van Quickenborne laat zich vier dagen opsluiten in gevangenis: “Een lange gevangenisstraf zou ik wellicht niet volhouden”

Als student belandde hij al eens enkele uren in een politiecel, maar vier dagen achter slot en grendel was ook voor minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (49, Open Old) een nieuwe ervaring. ‘Recht naar de gevangenis’ op Play4 speelt zich af in de nieuwe, moderne gevangenis van Haren. Een promoclip voor Justitie? Misschien wel, maar de minister is daar ook gesterkt in zijn overtuiging: Justitie moet straffer en sneller, maar bovenal ook menselijker.