Minister Kitir bezoekt de Palestijnse bezette gebieden: “We zijn de Palestijnen niet vergeten”

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) trekt vanaf maandag naar de Palestijnse gebieden voor een vijfdaags werkbezoek. Palestina is al meer dan twintig jaar één van de partnerlanden voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Door het gebied nu te bezoeken wil de minister aantonen dat -ondanks de oorlog in Oekraïne- België de Palestijnen niet is vergeten.

Onderwijs

Het programma van de Vooruit-minister focust zich vooral op het lot van de gewone Palestijn in de bezette gebieden, met bijzondere aandacht voor vrouwen en jongeren. Door in te zetten op onderwijs en tewerkstelling wil ons land hen een kansrijkere toekomst bieden, luidt het. “Gaan jongeren vooruit, dan heeft Palestina uitzicht op een betere toekomst”, aldus minister Kitir. “Ik weet zelf hoe belangrijk onderwijs en tewerkstelling is”.

Ze zal de volgende dagen onder meer een terreinbezoek brengen aan Zone C, op de Westelijke Jordaanoever, om zich te vergewissen van de humanitaire situatie. Het gaat dan bijvoorbeeld over de moeilijkheden die Palestijnse vrouwen ondervinden die op bevallen staan om tijdig het ziekenhuis te bereiken. In Hebron staat een schoolbezoek op het programma. Een vijftal jaar geleden werden nog Palestijnse klasjes en zonnepanelen die mee gefinancierd waren met Belgisch ontwikkelingsgeld, gesloopt door de Israëlische overheid. In Ramallah ontmoet minister Kitir de Palestijnse premier in het kader van een nieuw bilateraal samenwerkingsprogramma.

Opmerkelijk: een officiële ontmoeting met een Israëlische beleidsmaker staat niet op het programma, terwijl dat in het verleden bij een ministerieel bezoek wel de gewoonte was.

UNRWA

Voor verschillende van haar terreinbezoeken zal de Belgische minister rondgeleid worden door medewerkers van UNRWA. Die VN-organisatie werd opgericht na de zogenaamde Nakba, de grote vluchtelingenstroom van 1948. Nadat de Amerikaanse president Donald Trump begin 2018 de financiering van UNRWA grotendeels stopte en de organisatie te maken kreeg met financiële problemen, kondigde toenmalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo aan dat ons land 19 miljoen euro vrijmaakt voor de organisatie. UNRWA is momenteel actief op de domeinen onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting voor zowat vijf miljoen vluchtelingen in de regio.

Of minister Kitir ook een bezoek aan de Gazastrook zal brengen, is nog niet zeker. Dat is alvast geen evidentie: het laatste bezoek van een Belgische minister aan de Gazastrook dateert alweer van 2005, door toenmalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker (MR). Zijn opvolger Charles Michel (MR) werd in 2010 de toegang tot Gaza geweigerd door de Israëlische autoriteiten.

Volledig scherm Meryame Kitir tijdens een eerder bezoek aan het Palestijnse kamp Borj al-Branjeh (UNRWA) in de Libanese hoofdstad Beiroet in september 2021. © BELGA

Spanningen

Kitirs bezoek komt er ook op een moment dat de spanningen tussen Israël en de Palestijnen weer hoog oplopen. Sinds 22 maart waren er al een zestal aanslagen, gepleegd door Palestijnen of Israëlische Arabieren, waarbij zeventien Israëli’s het leven lieten. De Israëlische overheid voerde daarop een golf van arrestaties uit in de Palestijnse gebieden. Bij protesten daar vielen de jongste weken al minstens 26 doden. Het bezoek van de minister valt tussen het Suikerfeest en de herdenking van de Nakba.

Vorig jaar was er nog kritiek op de Belgische ontwikkelingshulp aan Palestina. Een rapport van de Israëlische inlichtingendienst beschuldigde Palestijnse ngo’s ervan de Belgische steun door te storten aan het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), dat door de EU als een terreurorganisatie wordt beschouwd. Maar minister Kitir zei toen, na een intern onderzoek, dat ze het vertrouwen in de Belgische partnerorganisaties en in de controlesystemen behoudt.