Minder mensen bij vliegveld Kaboel na waarschuwing VS voor “zeer waarschijnlijke aanval in komende 24 tot 36 uur”

Volgens hem moeten nog ongeveer 1.000 burgers op het vliegveld worden geëvacueerd door de Amerikanen. Daarnaast zijn volgens The New York Times nu nog 4.000 Amerikaanse militairen op de luchthaven aanwezig. Zaterdag zijn in totaal zo’n 2.000 mensen door westerse strijdmachten vanuit Kaboel weggevlogen. Vrijdag ging het om 6.800 mensen.

Biden kondigde ook nieuwe vergeldingsaanvallen aan tegen de daders van de aanslag, de Afghaanse tak van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS). “Deze slag was niet de laatste”, aldus de president over de Amerikaanse droneaanval op IS-Khorasan, waarbij twee kopstukken werden gedood. “Ik zei dat we achter de groep aan zouden gaan die verantwoordelijk is voor de aanval op onze troepen en onschuldige burgers in Kaboel, en dat hebben we gedaan. We zullen doorgaan met het opsporen van iedere persoon die betrokken was bij die gruwelijke aanval en ze laten boeten.”