Minder elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in Vlaanderen in 2019, wereldwijde vermindering van steenkool

03 juli 2020

14u12

Bron: Belga 2 In Vlaanderen was vorig jaar 33,69 procent van de geleverde elektriciteit “groen”, met andere woorden afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Dat was iets minder dan in 2018, toen 36 procent. Ook wereldwijd groeit de aandacht voor het milieu. Japan wil oude kolencentrales sluiten tegen 2030 en Duitsland wil het gebruik van steenkool laten uitdoven tegen 2038.

De grootste bron van de in Vlaanderen geleverde elektriciteit was kernenergie (38 procent), fossiele energiebronnen waren goed voor 28 procent. Meer dan de helft van de groene stroom werd opgewekt door waterkracht, bijna 23 procent door windenergie en ruim 12 procent door biomassa.

Voordien helft afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen

Het was de eerste keer sinds 2014 dat het aandeel groene stroom daalde. Sinds 2014 was het opgelopen van 28 procent naar 36 procent in 2018. Voordien, in 2010, 2011 en 2012, was meer dan de helft afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. De reden daarvoor is dat “groene stroom destijds vrijgesteld was van een deel van de federale bijdrage op de elektriciteitsprijs en dus een prijsvoordeel genoot bij de levering aan eindafnemers”, aldus de Vreg.

Bundestag stemt in met uitfasering steenkool tegen 2038

De Bundestag heeft vrijdag ingestemd met plannen om het gebruik van steenkool in Duitsland te laten uitdoven tegen 2038. De plannen gaan ook gepaard met miljarden euro’s hulp voor de regio’s die door die uitfasering getroffen worden.

Duitsland is voor zijn energievoorziening sterk afhankelijk van steenkool. Het zwarte goud is goed voor een derde van de Duitse energiemix. Ter vergelijking: in Frankrijk is dat 3 procent.

Milieuvriendelijker Duitsland

Bondskanselier Angela Merkel noemde de geleidelijke steenkooluitstap eerder al een noodzakelijke stap in de evolutie naar een milieuvriendelijker Duitsland. Klimaatactivisten en sommige oppositieleden menen echter dat die stap te laat komt en te weinig voorstelt. Vrijdag nog werd in Berlijn geprotesteerd voor een snellere uitstap.

Japan wil oude kolencentrales sluiten tegen 2030

In totaal zijn er 140 kolencentrales in werking in Japan. Ze wekken bijna een derde van de elektriciteit van het land op. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is sterk gestegen in het land na de nucleaire ramp in Fukushima van 2011. Die zorgde er namelijk voor dat de nucleaire site tijdelijk werd stilgelegd uit veiligheidsoverwegingen.

Het land wordt er, als derde economische macht van de wereld, vaak van beschuldigd dat het te weinig doet om zijn CO2-uitstoot te verminderen.