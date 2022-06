Minder dan 1 op de 5 Vlamingen is écht gelukkig op zijn werk: waar loopt het mis?

OVERZICHT. Aantal ziekenhuis­op­na­mes wegens corona stijgt met een derde

De voorbije zeven dagen werden per dag gemiddeld 88 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is 32 procent meer dan een week eerder. Er zijn ook een kwart meer nieuwe besmettingen dan in dezelfde periode een week eerder. Dat blijkt vrijdag uit gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

