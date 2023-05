Minder budget, maar deze zomer reist 70 procent van de Belgen: dit zijn de populairste bestemmingen

Het Belgische vakantiebudget is het enige van alle bevraagde Europese landen dat krimpt, blijkt uit een enquête van verzekeraar Europ Assistance. Het Europese gemiddelde steeg daarentegen met zes procent tot 1.918 euro.

Dat het reisbudget van de Belg krimpt, is echter niet louter toe te schrijven aan de inflatie. Slechts een kwart geeft aan daarmee rekening te houden qua bestemming, type accommodatie, afstand en/of activiteitenbudget. Van de 30 procent die deze zomer niet op reis gaat, geeft wel driekwart aan dit te doen wegens financiële redenen.

Het aandeel Belgen dat op reis gaat is nagenoeg onveranderd gebleven in vergelijking met vorig jaar, staat te lezen in de Vakantiebarometer. Toen trok 71 procent erop uit tijdens de zomer. Het gaat om het tweede hoogste cijfer van de afgelopen tien jaar. De auto blijft het populairste vervoersmiddel.