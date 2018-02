Millennials delven nipt het onderspit in onze actuaquiz (maar er komt een rematch)

19 februari 2018

Zijn Millennials – de generatie die geboren werd na 1980 – slimmer dan andere generaties? Dat is de vraag die we ons vorige week stelden. Eerder onderzoek wees alvast in die richting, want Millennials willen graag overal de beste in zijn. We namen de proef op de som in een actuaquiz, waarvan we jullie nu de resultaten presenteren.