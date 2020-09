Miljoenen Japanners geëvacueerd voor tyfoon Haishen HR

06 september 2020

21u38

Bron: Belga 0 Tyfoon Haishen heeft zondag voor hevige regens en stevige windvlagen gezorgd in het zuiden van Japan. Volgens de weerdiensten mag Haishen dan wel licht afgezwakt zijn, maar heeft hij nog altijd het potentieel om grote schade aan te richten. Meer dan drie miljoen Japanners zijn gevraagd te evacueren, de meesten op het eiland Kyushu.

Na Maysak is Haishen de tweede tyfoon in nog maar een paar dagen tijd die het zuiden van Japan aandoet. Het Meteorologisch Agentschap van Japan waarschuwde vooraf al voor hevige wind, stortregens, hoge golven en een mogelijke stormvloed. In de nacht van zondag op maandag zou de tyfoon boven Kyushu passeren, om maandagochtend in Zuid-Korea aan land te gaan.

Voorlopig zouden dertien mensen gewond geraakt zijn door het geweld van Haishen. Van dodelijke slachtoffers is geen sprake. Luchtvaartmaatschappijen in Japan schrapten zondag al 557 vluchten, maandag zouden er daar nog eens 583 bijkomen. Honderden kogeltreinen rijden maandag niet uit.