Miljardair Roman Abramovitsj huurt volgens Turkse media dit huis voor 50.000 euro per maand

Russische oligarch Roman Abram­ovitsj gespot tijdens uitstap in Istanboel

Roman Abramovitsj (55), een van de bekendste Russische oligarchen en voormalig eigenaar van voetbalclub Chelsea, is gespot in de Turkse stad Istanboel. Hij was in het gezelschap van enkele lijfwachten, die hem snel naar een voertuig leidden toen er foto’s gemaakt werden. Turkse media schrijven dat de oligarch helemaal niet op zijn gemak leek.

19 oktober