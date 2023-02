Miljardair Bill Gates koopt aandelen moederbedrijf Heineken

IN BEELD. Laatste feestvier­ders genieten van koffiekoe­ken op Aalst carnaval, burgemees­ter spreekt over “geslaagde editie”

In Aalst hebben de laatste feestneuzen het carnavalsfeest afgesloten. Na de Voil Jeanetten-stoet en popverbranding gisteren werd nog een laatste spetterende feestnacht ingezet. Die feestnacht is ondertussen op zijn einde gelopen, wat het teken is voor gratis koffiekoeken. Samen met Prins Yordi is ook burgemeester Christoph D’Haese van de partij. “Er waren ongelofelijk veel bezoekers en een gigantisch goede sfeer”, vertelt hij trots.