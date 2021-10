Miljard vaccinprikken gezet in Europa, maar volgens WHO te vroeg voor overmoed: “De pandemie woedt nu onder de ongevaccineerden”

Tot nu toe werden al een miljard dosissen van een Covid-19-vaccin toegediend in de Europese regio van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die 53 landen tussen de Atlantische en de Stille Oceaan beslaat. Toch zijn er volgens de organisatie nog te veel risico’s voor ongevaccineerden om zelfvoldaan te zijn. “Het is een grote prestatie, maar we kunnen ons geen overmoed veroorloven”, aldus Hans Kluge, de Belgische arts aan het hoofd van WHO Europa.

“Het is geruststellend dat de vaccins bescherming bieden tegen ernstige ziekte en overlijden als gevolg van Covid-19, maar de pandemie woedt nu onder de ongevaccineerden”, aldus de WHO. De nood om de vaccinatiecampagne te versnellen is dan ook hoog. “Overal een vaccinatiegraad van 70 procent bereiken is nog steeds ons doel als we de crisis willen stabiliseren”, luidt het.

Verschillen tussen landen

In Europa is de vaccinatiegraad ongelijk verdeeld. Een miljard toegediende dosissen hebben ertoe geleid dat een derde van de regio is gevaccineerd. Er blijven echter grote verschillen, waarbij sommige landen te weinig vaccins hebben, kwetsbare mensen moeilijk bereiken of waar veel mensen twijfelen om zich te laten inenten. Andere landen hebben die obstakels dan weer overwonnen.

Quote Totdat de pandemie voorbij is, moeten we als team werken om onszelf en elkaar veilig te houden. Hans Cluge , Belgische arts en hoofd WHO Europa

“Het is zowel ethisch als slim om vaccins te delen om in de kortst mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen te vaccineren”, aldus Kluge. “We moeten iedereen die het meeste risico loopt in de Europese regio vaccineren en tegelijkertijd doses beschikbaar blijven stellen voor andere delen van de wereld waar de aanvoer nog steeds ernstig beperkt is. Totdat de pandemie voorbij is, moeten we als team werken om onszelf en elkaar veilig te houden”, besluit de arts.

Volledig scherm De Belgische arts Hans Kluge staat aan het hoofd van WHO Europa. © EPA