Milieuorganisaties in beroep tegen omgevingsvergunning voor ethaankraker Ineos

ClientEarth en de ngo's verzetten zich al lange tijd tegen Project One, de miljardeninvestering van Ineos in een ethaankraker in de Antwerpse haven. In december kende de provincie Antwerpen een omgevingsvergunning toe voor het project, maar de actiegroepen geven zich niet gewonnen. De organisaties hebben herhaaldelijk beweerd dat Project One niet aan de wettelijke vereisten voldoet en niet mag worden uitgevoerd.